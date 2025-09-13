Entre lien et chou Espace Beausoleil Pont-Péan

Entre lien et chou Espace Beausoleil Pont-Péan Samedi 30 mai 2026, 19h30 Ille-et-Vilaine

10€/8€/7€/6€

Une veillée spectacle autour d’une soupe qui mijote. On y écoute des contes, des chansons, et on déguste tous ensemble ! Un grand moment de partage et de convivialité.

Il est demandé au public d’apporter un légume de son choix

Une grande marmite, et chacun y met ce qu’il a apporté.

Les artistes partagent leur version épique et trépidante de La Soupe au Caillou, pendant que la soupe confectionnée collectivement mijote.

La dégustation délie les langues et ravie les papilles. S’en suit une invitation à se laisser entraîner de nouveau par une musique, un conte, un chant, une marionnette, un refrain, un poème, une rengaine… à connaître et reconnaître l’histoire qui se déroule, à se sentir chez soi.

Jour de fête.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T22:00:00.000+02:00

https://espacebeausoleil.fr/ https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_BEAUSOLEIL-28377-0.wb?REFID=02cJAAAAAACNAA

Espace Beausoleil allée de la mine 35131 Pont-Péan Tellé Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine

espacebeausoleil@pontpean.bzh 0299057563