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Entre nature et ville : les formes de résilience écologique – Visite et atelier de cyanotype, Cimetière Intercommunal des Joncherolles, Villetaneuse

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière Intercommunal des Joncherolles · Villetaneuse

Entre nature et ville : les formes de résilience écologique – Visite et atelier de cyanotype, Cimetière Intercommunal des Joncherolles, Villetaneuse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cimetière Intercommunal des Joncherolles
Adresse
95 rue Marcel Sembat, 93079 Villetaneuse
Ville
93430 Villetaneuse
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Gratuit, réservation obligatoire. Limité à 25 personnes.

Entre nature et ville : les formes de résilience écologique – Visite et atelier de cyanotype 19 et 20 septembre Cimetière Intercommunal des Joncherolles Seine-Saint-Denis

Gratuit, réservation obligatoire. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Et si observer la ville permettait de mieux comprendre la résilience du vivant ? Plaine Commune, en partenariat avec Les Cultiveuses, vous propose une visite-atelier, sur le thème des patrimoines en péril et de la résilience écologique :

Au cœur d’un territoire fortement urbanisé, cette balade propose de découvrir des espaces où le végétal persiste, s’adapte et se réinvente. Du cimetière des Joncherolles à l’Autre Champ, jusqu’au Jardin des Presles, ces lieux témoignent de la capacité de la nature à coexister avec la ville, mais aussi de l’engagement des habitant·es à la préserver et à la faire vivre.
Entre patrimoine naturel et urbain, cette traversée invite à observer les équilibres fragiles qui s’inventent au quotidien. Un atelier de cyanotype vous permettra de prolonger l’expérience sensible en explorant les liens entre végétal et bâti. À l’aide de pochoirs et de fleurs séchées, vous serez accompagnés dans une création originale à l’ombre des premiers rayons automnaux. Une invitation à penser la ville autrement, à travers les prismes de la résilience et du vivant.
Rendez-vous devant l’entrée du cimetière des Joncherolles.

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Circuit avec atelier cyanotype

©Fabrice Gaboriau