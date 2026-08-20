Entre nature et ville : les formes de résilience écologique – Visite et atelier de cyanotype, Cimetière Intercommunal des Joncherolles, Villetaneuse

Informations pratiques

Entre nature et ville : les formes de résilience écologique – Visite et atelier de cyanotype 19 et 20 septembre Cimetière Intercommunal des Joncherolles Seine-Saint-Denis

Gratuit, réservation obligatoire. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Et si observer la ville permettait de mieux comprendre la résilience du vivant ? Plaine Commune, en partenariat avec Les Cultiveuses, vous propose une visite-atelier, sur le thème des patrimoines en péril et de la résilience écologique :

Au cœur d’un territoire fortement urbanisé, cette balade propose de découvrir des espaces où le végétal persiste, s’adapte et se réinvente. Du cimetière des Joncherolles à l’Autre Champ, jusqu’au Jardin des Presles, ces lieux témoignent de la capacité de la nature à coexister avec la ville, mais aussi de l’engagement des habitant·es à la préserver et à la faire vivre.

Entre patrimoine naturel et urbain, cette traversée invite à observer les équilibres fragiles qui s’inventent au quotidien. Un atelier de cyanotype vous permettra de prolonger l’expérience sensible en explorant les liens entre végétal et bâti. À l’aide de pochoirs et de fleurs séchées, vous serez accompagnés dans une création originale à l’ombre des premiers rayons automnaux. Une invitation à penser la ville autrement, à travers les prismes de la résilience et du vivant.

Rendez-vous devant l’entrée du cimetière des Joncherolles.

Cimetière Intercommunal des Joncherolles 95 rue Marcel Sembat, 93079 Villetaneuse Villetaneuse 93430 Joncherolles Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.pop-plainecommune.com/les-visites-guidees-de-lagence-pop/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

Circuit avec atelier cyanotype

©Fabrice Gaboriau