Entre Orne et Laize, la Terre se raconte, Lieu de rdv donné à la réservation, Saint-Martin-de-May

Entre Orne et Laize, la Terre se raconte Dimanche 30 août, 14h00 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:30:00+02:00

Entre l’Orne et la Laize se trouve une des plus riches concentrations de roches de Normandie. En sillonnant les chemins, entre vallons secrets et carrières abandonnées, vous découvrirez une grande partie de l’histoire de la Terre. Animation réalisée pour le Conseil départemental du Calvados.

(5km/2h30) – Niveau 2

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