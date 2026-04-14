La station de comptage des poissons migrateurs de l’Orne | RDV Découverte, Parking roches du Val d’Orne, Saint-Martin-de-May

La station de comptage des poissons migrateurs de l’Orne | RDV Découverte Jeudi 11 juin, 14h00 Parking roches du Val d’Orne Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T15:15:00+02:00

Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T15:15:00+02:00

Fleuve normand de 177 km, l’Orne prend sa source dans le département de l’Orne et traverse le département du Calvados pour se jeter dans la Manche à Ouistreham. L’Orne est le deuxième cours d’eau le plus important du bassin hydrographique Seine-Normandie, après la Seine. La station de comptage des poissons migrateurs de Feuguerolles-Bully se situe sur l’Orne au niveau du barrage du Grand Moulin à 33 km de la mer. Ce barrage est le deuxième ouvrage sur l’Orne depuis la mer, après celui de Montalivet à Caen. Depuis les années 1980, les poissons migrateurs font l’objet de suivis et de comptages sur ce site. D’abord par un système de piégeage puis à partir de 2010 avec la construction d’une nouvelle passe à poissons à bassins successifs (jugée non sélective par rapport aux passes à ralentisseurs) et via l’installation d’un système de de vidéo comptage (tout en conservant un dispositif de piégeage pouvant être activé).

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Parking roches du Val d’Orne Parking roches du Val d’OrneChemin du val de MaySAINT-ANDRE-SUR-ORNE Saint-Martin-de-May 14320 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.caenlamer-tourisme.fr »}]

Fleuve normand de 177 km, l’Orne prend sa source dans le département de l’Orne et traverse le département du Calvados pour se jeter dans la Manche à Ouistreham. L’Orne est le deuxième cours d’eau …