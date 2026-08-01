Entre rêve et réalité Festival Les Étoiles du Morvan Eglise Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray

Informations pratiques

Saint-Léger-sous-Beuvray

Entre rêve et réalité Festival Les Étoiles du Morvan

Eglise Saint-Léger-sous-Beuvray 19 Rue de l’Église Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Avec Entre rêve et réalité , le Festival Les Étoiles du Morvan invite le public à découvrir les liens entre musique classique et cinéma. Ce programme original réunit des œuvres de Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Bernard Herrmann et Johannes Brahms, explorant différentes atmosphères, du lyrisme romantique aux grandes émotions de la musique de film.

Interprété par six musiciens de renommée internationale, dont plusieurs membres de l’Orchestre royal du Concert gebouw d’Amsterdam, ce concert propose une rencontre entre virtuosité, imagination et émotion. Dans le cadre chaleureux de l’église Saint-Léger, la musique devient un véritable voyage entre rêve et réalité. .

Eglise Saint-Léger-sous-Beuvray 19 Rue de l’Église Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesetoilesdumorvan@gmail.com

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English : Entre rêve et réalité Festival Les Étoiles du Morvan

L’événement Entre rêve et réalité Festival Les Étoiles du Morvan Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-08-07 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II