Entre Terre et Mer Traon Nevez Plouezoc’h

Plouezoc’h

Entre Terre et Mer

Traon Nevez Lieu-dit Traon Névez Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Journée autour des thèmes de la terre et de la mer à Traon Nevez (Plouezoc’h). Un événement gratuit pour toute la famille. Au programme animations pour les enfants sur la faune marine et également pour les adultes sur le thème de l’accueil de la biodiversité dans votre jardin. Deux conférences sont prévues les oiseaux en baie de Morlaix et une conférence gesticulée recréer du lien entre les Hommes et la Nature.

Des ateliers manuels et créatifs seront également présents atelier poterie et écriture. De plus, il y aura plusieurs jeux en bois disponibles pour s’amuser en famille. Différents stands seront présents LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et Bretagne Vivante, accompagnés d’une exposition photos et bien d’autres ! Cet événement se terminera par un concert de Jazz (Teepee Duo). Une restauration et buvette seront présentes sur place. .

Traon Nevez Lieu-dit Traon Névez Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 6 42 77 17 63

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English : Entre Terre et Mer

L’événement Entre Terre et Mer Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAIE DE MORLAIX