Conférence en mouvement Humain et Nature, un lien profond Plouezoc’h
Conférence en mouvement Humain et Nature, un lien profond Plouezoc’h mercredi 3 juin 2026.
Plouezoc’h
Conférence en mouvement Humain et Nature, un lien profond
Traon Nevez Plouezoc’h Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:30:00
fin : 2026-06-03 20:30:00
Date(s) :
2026-06-03
L’ULAMIR-CPIE et Charline Le Corre vous propose une conférence en mouvement sur le lien profond entre humain et nature.
Mon envie d’accompagner les personnes en quête d’un mieux-être intérieur à se relier à la Nature a grandi, et j’ai alors décidé de me former à la sylvothérapie en forêt de Brocéliande. Cette formation a été une révélation et m’a permis d’accéder à de nouvelles ressources et à puiser de nouvelles inspirations au contact des arbres. C’est comme cela que je suis devenue guide de bain de forêt en 2022. .
Traon Nevez Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne
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L’événement Conférence en mouvement Humain et Nature, un lien profond Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BAIE DE MORLAIX
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