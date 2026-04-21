Plouezoc’h

Conférence en mouvement Humain et Nature, un lien profond

Traon Nevez Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:30:00

fin : 2026-06-03 20:30:00

Date(s) :

2026-06-03

L’ULAMIR-CPIE et Charline Le Corre vous propose une conférence en mouvement sur le lien profond entre humain et nature.

Mon envie d’accompagner les personnes en quête d’un mieux-être intérieur à se relier à la Nature a grandi, et j’ai alors décidé de me former à la sylvothérapie en forêt de Brocéliande. Cette formation a été une révélation et m’a permis d’accéder à de nouvelles ressources et à puiser de nouvelles inspirations au contact des arbres. C’est comme cela que je suis devenue guide de bain de forêt en 2022. .

Traon Nevez Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence en mouvement Humain et Nature, un lien profond Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BAIE DE MORLAIX