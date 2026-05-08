Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Celtytud 2026 Plouezoc’h

Celtytud 2026 Plouezoc’h samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 29252 Plouezoc'h

Département : Finistère

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Plouezoc’h

Celtytud 2026

Salle polyvalente Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le festival Celtytud revient avec son fest-noz sur plancher dès 20h. Au programme, pour danser jusqu’au bout de la nuit
Avec 3 groupes
– War-Sav 7tet
– Blue Glaz (5 dames très connues du monde des fest-noz qui chantent Acapella…. magnifique)
– Stourm
Avec 2 couples de chanteurs
– Quéré Le Menn
– Cornec-Trébaol
Avec 2 couples de sonneurs
– Berthou Philippe
– Morvan-Gasnier-Goareguer
Un plateau magnifique pour 7h de danses…. jusqu’à 3h du matin !

Repas crêpes sur place à partir de 19h avec différents menus à 8€.   .

Salle polyvalente Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Celtytud 2026

L’événement Celtytud 2026 Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plouezoc'h (Finistère)