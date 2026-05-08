Celtytud 2026 Plouezoc’h
Celtytud 2026 Plouezoc’h samedi 4 juillet 2026.
Plouezoc’h
Celtytud 2026
Salle polyvalente Plouezoc’h Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le festival Celtytud revient avec son fest-noz sur plancher dès 20h. Au programme, pour danser jusqu’au bout de la nuit
Avec 3 groupes
– War-Sav 7tet
– Blue Glaz (5 dames très connues du monde des fest-noz qui chantent Acapella…. magnifique)
– Stourm
Avec 2 couples de chanteurs
– Quéré Le Menn
– Cornec-Trébaol
Avec 2 couples de sonneurs
– Berthou Philippe
– Morvan-Gasnier-Goareguer
Un plateau magnifique pour 7h de danses…. jusqu’à 3h du matin !
Repas crêpes sur place à partir de 19h avec différents menus à 8€. .
Salle polyvalente Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne
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English : Celtytud 2026
L’événement Celtytud 2026 Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX
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