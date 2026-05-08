Plouezoc’h

Celtytud 2026

Salle polyvalente Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le festival Celtytud revient avec son fest-noz sur plancher dès 20h. Au programme, pour danser jusqu’au bout de la nuit

Avec 3 groupes

– War-Sav 7tet

– Blue Glaz (5 dames très connues du monde des fest-noz qui chantent Acapella…. magnifique)

– Stourm

Avec 2 couples de chanteurs

– Quéré Le Menn

– Cornec-Trébaol

Avec 2 couples de sonneurs

– Berthou Philippe

– Morvan-Gasnier-Goareguer

Un plateau magnifique pour 7h de danses…. jusqu’à 3h du matin !

Repas crêpes sur place à partir de 19h avec différents menus à 8€. .

Salle polyvalente Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne

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English : Celtytud 2026

L’événement Celtytud 2026 Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX