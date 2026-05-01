Plouezoc’h

5èmes Rencontres céramiques

site de Traon Nevez, Dourduff en Mer Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Nous vous invitons à une rencontre de deux jours dédiés à l’univers riche et varié de la création céramique.

Depuis 2015, un petit collectif de céramistes locaux accueilli par l’association Traon Nevez, a souhaité se réunir dans ce magnifique lieu pour permettre le temps d’un week-end exceptionnel des rencontres, avec un double objectif se retrouver entre créateurs pour partager nos projets et faire découvrir à un public de plus en plus nombreux l’univers de la céramique. Cet événement est soutenu par la communauté de commune de Morlaix et la région Bretagne.

Au programme de ces 5èmes rencontres céramiques

-33 céramistes présents autour d’un marché et d’une exposition céramique.

-démonstrations tournage, initiation au tour de potier et battle de tournage.

-ateliers modelage libre

-Un four papier construit de manière participative le samedi pour une cuisson en fin de journée et défournement le dimanche

-Une exposition avec Océane Madelaine, Mathieu Casseau et Christophe Bigot ainsi qu’une expo collective.

-Une conférence le samedi sur l ‘ état des connaissances sur deux centres potiers du Finistère, Lannilis et Ergué Gabéric par Telma Pavanelo.

-Des petits spectacles et concerts

-Buvette et petite restauration tout le Week end .

site de Traon Nevez, Dourduff en Mer Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 6 86 53 52 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 5èmes Rencontres céramiques

L’événement 5èmes Rencontres céramiques Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAIE DE MORLAIX