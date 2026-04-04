Entrer dans la Douceur Sémaphore de Landéda Landéda
Entrer dans la Douceur Sémaphore de Landéda Landéda dimanche 3 mai 2026.
Landéda
Entrer dans la Douceur
Sémaphore de Landéda 180 Chemin de Bellevue Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 19:00:00
fin : 2026-05-03 19:30:00
Date(s) :
2026-05-03
la Rune Douceur agrandie au sol permettra aux participant es d’intégrer intérieurement ses qualités que nous aurons choisies ensemble . Moment de représentation systémique à partager avant de clore l’exposition
COLLÉS COUSUS TISSÉS les TISSUS , de Michèle Audureau .
Sémaphore de Landéda 180 Chemin de Bellevue Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 50 85 32 40
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English : Entrer dans la Douceur
L’événement Entrer dans la Douceur Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS
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