Entrer dans la Douceur Sémaphore de Landéda Landéda

Landéda

Entrer dans la Douceur

Sémaphore de Landéda 180 Chemin de Bellevue Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 19:00:00

fin : 2026-05-03 19:30:00

Date(s) :

2026-05-03

la Rune Douceur agrandie au sol permettra aux participant es d’intégrer intérieurement ses qualités que nous aurons choisies ensemble . Moment de représentation systémique à partager avant de clore l’exposition

COLLÉS COUSUS TISSÉS les TISSUS , de Michèle Audureau .

Sémaphore de Landéda 180 Chemin de Bellevue Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 50 85 32 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Entrer dans la Douceur

L’événement Entrer dans la Douceur Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS