Entrez dans la ruche !, Parc de l’hippodrome, la tour de salvagny, La Tour-de-Salvagny

Informations pratiques

Entrez dans la ruche ! Dimanche 4 octobre, 10h00 Parc de l’hippodrome, la tour de salvagny Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Je vous attends sur mon stand afin de vous présenter la vie des abeilles de manière immersive et ludique grâce à InRuche. Par exemple, savez-vous que les abeilles savent danser, chanter, compter et voient la vie en rose ?

Lors de cette découverte, vous pourrez entrer dans le Micromonde de la Ruche en vous glissant dans la peau d’une abeille. Vous vous êtes déjà demandé comment les abeilles voient le monde ? Bientôt, vous le saurez !

Je vous accueille sur mon stand des Naturiales à la Tour de Salvagny toute la journée du dimanche 4 octobre. Venez écouter chanter les reines et danser les filles de l’air. Vous pourrez également déguster les trésors de nos abeilles : nos miels, nos biscuits et pains d’épices mais aussi nos mini-gaufres et nos pâtes à tartiner au miel dont vous nous direz des nouvelles.

Vous repartiez de votre journée des étoiles plein les yeux et les papilles en fête !

Parc de l’hippodrome, la tour de salvagny parc de l’hippodrome, la tour de salvagny La Tour-de-Salvagny 69890 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion du Salon Les Naturiales, venez me rencontrer et découvrir les abeilles de manière ludique. ludique immersive

Les ptites avettes