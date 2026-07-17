Entrez dans le livre d’heures d’Anne de Bretagne Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 16:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec Le Crabe Fantôme et le Studio PopincourtUn chef-d’œuvre du 16e siècle siècle, une expérience d’aujourd’hui. Avec des casques de réalité virtuelle, Le Crabe Fantôme et le Studio Popincourt vous invitent à pénétrer l’un des plus beaux manuscrits enluminés du monde.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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