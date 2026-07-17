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Entrez dans le livre d’heures d’Anne de Bretagne Médiathèque Jacques Demy Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Entrez dans le livre d’heures d’Anne de Bretagne Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 16:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec Le Crabe Fantôme et le Studio PopincourtUn chef-d’œuvre du 16e siècle siècle, une expérience d’aujourd’hui. Avec des casques de réalité virtuelle, Le Crabe Fantôme et le Studio Popincourt vous invitent à pénétrer l’un des plus beaux manuscrits enluminés du monde.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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