Entrons dans les livres Médiathèque Intercommunale Arzviller

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

2026-01-28 2026-02-20 2026-03-25

Lecture et création autour d’un thème de saison. Sur inscription. À partir de 6 ans.Enfants

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr

English :

Reading and creation around a seasonal theme. Registration required. Ages 6 and up.

L’événement Entrons dans les livres Arzviller a été mis à jour le 2026-01-15 par OT PAYS DE PHALSBOURG