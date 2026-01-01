Entrons dans les livres Médiathèque Intercommunale Arzviller

Entrons dans les livres

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-28 16:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00

2026-01-28 2026-02-20 2026-03-25

Lecture et création autour d’un thème de saison. Sur inscription. À partir de 6 ans.Enfants
+33 3 87 07 96 16  mediatheque@paysdephalsbourg.fr

Reading and creation around a seasonal theme. Registration required. Ages 6 and up.

