Arzviller

Fête de la Nature

1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

À 14h chantier bénévole entretien du petit jardin de la médiathèque.

À 17h lectures, création d’un herbier, land art.

Prévoir une tenue adaptée aux activités. À partir de 6 ans.Tout public

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1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr

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English :

2pm: volunteer workcamp to maintain the media library’s small garden.

5pm: readings, herbarium creation, land art.

Dress appropriately for activities. Ages 6 and up.

L’événement Fête de la Nature Arzviller a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG