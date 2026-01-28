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Fête de la Nature Arzviller

Fête de la Nature Arzviller vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 1 Place de la Grotte

Ville : 57405 Arzviller

Département : Moselle

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Arzviller

Fête de la Nature

1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

À 14h chantier bénévole entretien du petit jardin de la médiathèque.
À 17h lectures, création d’un herbier, land art.
Prévoir une tenue adaptée aux activités. À partir de 6 ans.Tout public
0  .

1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16  mediatheque@paysdephalsbourg.fr

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English :

2pm: volunteer workcamp to maintain the media library’s small garden.
5pm: readings, herbarium creation, land art.
Dress appropriately for activities. Ages 6 and up.

L’événement Fête de la Nature Arzviller a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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