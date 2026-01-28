Fête de la Nature Arzviller
Fête de la Nature Arzviller vendredi 22 mai 2026.
Arzviller
Fête de la Nature
1 Place de la Grotte Arzviller Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
À 14h chantier bénévole entretien du petit jardin de la médiathèque.
À 17h lectures, création d’un herbier, land art.
Prévoir une tenue adaptée aux activités. À partir de 6 ans.Tout public
0 .
1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr
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English :
2pm: volunteer workcamp to maintain the media library’s small garden.
5pm: readings, herbarium creation, land art.
Dress appropriately for activities. Ages 6 and up.
L’événement Fête de la Nature Arzviller a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG