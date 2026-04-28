Partir en livre Nos petits et grands héros Médiathèque Intercommunale Arzviller
Partir en livre Nos petits et grands héros Médiathèque Intercommunale Arzviller vendredi 19 juin 2026.
Arzviller
Partir en livre Nos petits et grands héros
Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-07-03 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17
Lectures, atelier de création collectif pour explorer l’univers foisonnant des héros. À partir de 6 ans.Tout public
0 .
Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr
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English :
Readings, group creative workshop to explore the teeming world of heroes. Ages 6 and up.
L’événement Partir en livre Nos petits et grands héros Arzviller a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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