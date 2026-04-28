Partir en livre Nos petits et grands héros Médiathèque Intercommunale Arzviller

Arzviller

Partir en livre Nos petits et grands héros

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-07-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17

Lectures, atelier de création collectif pour explorer l’univers foisonnant des héros. À partir de 6 ans.Tout public

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Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr

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English :

Readings, group creative workshop to explore the teeming world of heroes. Ages 6 and up.

L’événement Partir en livre Nos petits et grands héros Arzviller a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG