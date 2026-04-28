Partir en livre Nos petits et grands héros Médiathèque Intercommunale Arzviller
Partir en livre Nos petits et grands héros Médiathèque Intercommunale Arzviller mercredi 24 juin 2026.
Arzviller
Partir en livre Nos petits et grands héros
Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 11:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Lectures et création pour explorer l’univers foisonnant de nos héros. Sur inscription. À partir de 6 ans.Tout public
0 .
Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Readings and creations to explore the rich universe of our heroes. Registration required. Ages 6 and up.
L’événement Partir en livre Nos petits et grands héros Arzviller a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG