Partir en livre Nos petits et grands héros Médiathèque Intercommunale Arzviller

Arzviller

Partir en livre Nos petits et grands héros

Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 11:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Lectures et création pour explorer l’univers foisonnant de nos héros. Sur inscription. À partir de 6 ans.Tout public

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Médiathèque Intercommunale 1 Place de la Grotte Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 96 16 mediatheque@paysdephalsbourg.fr

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English :

Readings and creations to explore the rich universe of our heroes. Registration required. Ages 6 and up.

L’événement Partir en livre Nos petits et grands héros Arzviller a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG