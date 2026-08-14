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AGENDA · Lutzelbourg

Entrons dans les livres au pays des oiseaux Bibliothèque Lutzelbourg

mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque · Lutzelbourg

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
8 rue Ackermann
Ville
57820 Lutzelbourg
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Lutzelbourg

Entrons dans les livres au pays des oiseaux

Bibliothèque 8 rue Ackermann Lutzelbourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 15:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Lectures et atelier créatif autour des oiseaux de nos jardins. Dans le cadre des Semaines de Objectifs de Développement Durable. Dès 4 ans.Tout public
0  .

Bibliothèque 8 rue Ackermann Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 3 87 07 88 31  bibliotheque.lutzelbourg@orange.fr

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English :

Storytime and creative workshop focused on the birds in our gardens. Part of the Sustainable Development Goals Weeks. Ages 4 and up.

L’événement Entrons dans les livres au pays des oiseaux Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG

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