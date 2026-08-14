Entrons dans les livres au pays des oiseaux Bibliothèque Lutzelbourg
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque · Lutzelbourg
Informations pratiques
Lutzelbourg
Entrons dans les livres au pays des oiseaux
Bibliothèque 8 rue Ackermann Lutzelbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 15:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Lectures et atelier créatif autour des oiseaux de nos jardins. Dans le cadre des Semaines de Objectifs de Développement Durable. Dès 4 ans.Tout public
0 .
Bibliothèque 8 rue Ackermann Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 3 87 07 88 31 bibliotheque.lutzelbourg@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Storytime and creative workshop focused on the birds in our gardens. Part of the Sustainable Development Goals Weeks. Ages 4 and up.
L’événement Entrons dans les livres au pays des oiseaux Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
À voir aussi à Lutzelbourg (Moselle)
- Fête médiévale Lutzelbourg 20 septembre 2026