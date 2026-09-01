Informations pratiques

Lutzelbourg

Fête médiévale

Château de Lutzelbourg Lutzelbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Animée par les Compagnons de la Branche Rouge. Nombreux ateliers enluminure, calligraphie, herboristerie, sciences, sorcellerie, archerie et école des petits chevaliers. Repas médiéval sur réservation avant le 17/09.Tout public

0 .

Château de Lutzelbourg Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 tourisme@paysdephalsbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Compagnons de la Branche Rouge. Numerous workshops: illumination, calligraphy, herbalism, science, witchcraft, archery, and the School for Little Knights. Medieval meal available by reservation before September 17.

L’événement Fête médiévale Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-08-05 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG