Fête médiévale Lutzelbourg
dimanche 20 septembre 2026 · Lutzelbourg
Informations pratiques
Lutzelbourg
Fête médiévale
Château de Lutzelbourg Lutzelbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Animée par les Compagnons de la Branche Rouge. Nombreux ateliers enluminure, calligraphie, herboristerie, sciences, sorcellerie, archerie et école des petits chevaliers. Repas médiéval sur réservation avant le 17/09.Tout public
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Château de Lutzelbourg Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 tourisme@paysdephalsbourg.fr
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English :
Organized by the Compagnons de la Branche Rouge. Numerous workshops: illumination, calligraphy, herbalism, science, witchcraft, archery, and the School for Little Knights. Medieval meal available by reservation before September 17.
L’événement Fête médiévale Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-08-05 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG