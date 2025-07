Envie de jouer? Moments de découvertes ludiques Lapoutroie

Envie de jouer? Moments de découvertes ludiques Lapoutroie vendredi 18 juillet 2025.

Envie de jouer? Moments de découvertes ludiques

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-08-22 16:00:00

Date(s) :

2025-07-18 2025-08-22 2025-09-29 2025-12-12

Cette session pour les adultes permets de découvrir de nouveau jeux de société et de passer des moments ludiques et conviviaux.

Habitués du scrabble, du tarot ou de la belote, venez découvrir d’autres jeux et partager des moments ludiques et conviviaux avec de nouvelles personnes.

Session pour les adultes.

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 bibliotheque@lapoutroie.fr

English :

This session for adults allows you to discover new board games and spend some fun, friendly time.

German :

Diese Sitzung für Erwachsene ermöglicht es, neue Gesellschaftsspiele zu entdecken und spielerische und gesellige Momente zu verbringen.

Italiano :

Questa sessione per adulti è un’opportunità per scoprire nuovi giochi da tavolo e trascorrere del tempo divertente e amichevole insieme.

Espanol :

Esta sesión para adultos es una oportunidad para descubrir nuevos juegos de mesa y pasar un rato divertido y agradable juntos.

