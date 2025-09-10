Lapoutroie

Les apéros de l’été Épisode 2

311 La Gayire Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 21:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Installez-vous, détendez-vous, et savourez de la musique live, deux foodtrucks, un stand sucré et des cocktails faits maison avec les créations de la distillerie.

Un cadre idyllique et verdoyant, de la musique live, des foodtrucks originaux, des glaces artisanales et bien sûr des cocktails savoureux (mais aussi de la bière locale, du vin, des shooters…), quoi de plus attrayant pour profiter de la douceur d’une soirée d’été ?

Profitez d’une belle ambiance musicale

La restauration sera assurée par 2 foodtrucks, accompagnés de tartes flambées, et bien sûr, une nouvelle carte au bar, avec le Spritz sous toute ses variantes ! 0 .

311 La Gayire Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 50 16 info@distillerie-miclo.com

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English :

Sit back, relax and enjoy: live music, two foodtrucks, a sweet stand and house cocktails featuring the distillery’s own creations.

L’événement Les apéros de l’été Épisode 2 Lapoutroie a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg