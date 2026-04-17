Marvejols

ENVIE D’ÉCRIRE ?!

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le prochain atelier d’écriture participatif du Sillon Lauzé se tiendra le samedi 18 avril de 14h30 à 16h30 pour noircir des pages blanches, en bonne compagnie… Une belle occasion de passer un moment convivial à jouer avec les mots, les phrases, le sens ou le non-sens, jusqu’à l’absurde, pourquoi pas.. Avec humour, aussi, ou pour délier vos coeurs par le biais de la plume, comme il vous plaira… Dan

Le prochain atelier d’écriture participatif du Sillon Lauzé se tiendra le samedi 18 avril de 14h30 à 16h30 pour noircir des pages blanches, en bonne compagnie… Une belle occasion de passer un moment convivial à jouer avec les mots, les phrases, le sens ou le non-sens, jusqu’à l’absurde, pourquoi pas.. Avec humour, aussi, ou pour délier vos coeurs par le biais de la plume, comme il vous plaira… Dans tous les cas, si vous avez de découvrir ou re-découvrir les joies de l’écriture, selon des contraintes ou des propositions de forme, de sujet ou de ton proposées par l’un.e ou l’autre des participant.e.s, n’hésitez pas à venir !

Merci de vous inscrire préalablement au 06.63.94.60.87, car la jauge est limitée pour l’atelier, afin que les participant.e.s puissent en profiter dans les meilleures conditions.. Merci pour votre compréhension !! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 63 94 60 87 contact@sillonLZ.fr

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English :

The next Sillon Lauzé participative writing workshop will take place on Saturday, April 18, from 2:30 to 4:30 pm A great opportunity to spend a convivial moment playing with words, phrases, meaning or nonsense, to the point of absurdity, why not? With humor, too, or to untie your hearts through the pen, as you please? Dan

L’événement ENVIE D’ÉCRIRE ?! Marvejols a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-OT Gévaudan Destination