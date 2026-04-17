Marvejols

L’EMISSILLON… SUR UN PLATEAU !

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 Avril, les bénévoles du Sillon Lauzé vous invitent à venir assister et participer à l’enregistrement de l’EmisSillon pour les radios associatives 48FM (fréquence 98.3 à Marvejols, 94.1 à Mende et 95.0 à Langogne) et Radio Bartas (107 fm à florac)…

Depuis la rentrée 2025, L’EmisSillon se réinvente dans un nouveau format et une nouvelle formule ! Désormais bi-mensuelle, l’EmisSillon sera servie “sur un plateau” durant toute cette saison 2025-2026 !

Alors n’hésitez pas à venir prendre le micro pour partager vos coups de cœur musicaux et culturels, ou simplement écouter ceux des autres et découvrir en avant-première les interviews des derniers artistes accueilli.e.s au café associatif, et bien sûr les coulisses d’une émission de radio (amateur)…

Bref, tous les ingrédients seront réunis pour passer un bon moment, bien entendu ouvert à tou.te.s, comme toujours au Sillon Lauzé !!

Retrouvez ci-dessous toutes les EmisSillon passées, si vous souhaitez vous faire une idée… notamment en écoutant l’EmisSillon d’Octobre 2025 qui nous a permis de tester ensemble la nouvelle formule de nos expérimentations radiophoniques, ou la dernière en date, diffusée au mois de Décembre… .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

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English :

L’événement L’EMISSILLON… SUR UN PLATEAU ! Marvejols a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-OT Gévaudan Destination