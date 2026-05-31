Envie d’une escapade entre nature et terroir ? Partez pour un circuit découverte œnotouristique à travers les vignes au départ de Lincarque., CHATEAU LACROUX, Lincarque

Envie d’une escapade entre nature et terroir ? Partez pour un circuit découverte œnotouristique à travers les vignes au départ de Lincarque. Dimanche 28 juin, 10h00 CHATEAU LACROUX Tarn

Gratuit, Sur inscription par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:00:00+02:00

Le 28 Juin, départ 10h

Balade œnotouristique au cœur des vignes le 28 Juin à 10h.

Partez pour un circuit découverte œnotouristique à travers les vignes, sur une variante courte du parcours et accessible à tous !

Au fil de la promenade, découvrez la richesse de la faune, de la flore dans une ambiance conviviale et authentique.

Après la balade, pique-nique convivial (sorti du sac), dégustation gratuite des vins du château et visite de l’Eglise de Lincarque.

Départ : 10h au Domaine CHÂTEAU LACROUX à Lincarque

Durée : environ 2h

Visite de l’église ouverte de 14h à 16h

Venez partager un moment convivial entre nature, découverte et patrimoine !

Pour ceux qui le souhaitent, le restaurant LOU CANTOUN sera ouvert – Réservation conseillée auprès du restaurateur-

CHATEAU LACROUX 149 CHEMIN LACROUX LINCARQUE CESTAYROLS Lincarque 81150 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « laurence.pages@cestayrols.fr »}]

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