Envie d’une escapade entre nature et terroir ? Partez pour un circuit découverte œnotouristique à travers les vignes au départ de Lincarque., CHATEAU LACROUX, Lincarque
Envie d’une escapade entre nature et terroir ? Partez pour un circuit découverte œnotouristique à travers les vignes au départ de Lincarque., CHATEAU LACROUX, Lincarque dimanche 28 juin 2026.
Envie d’une escapade entre nature et terroir ? Partez pour un circuit découverte œnotouristique à travers les vignes au départ de Lincarque. Dimanche 28 juin, 10h00 CHATEAU LACROUX Tarn
Gratuit, Sur inscription par mail
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:00:00+02:00
Le 28 Juin, départ 10h
Balade œnotouristique au cœur des vignes le 28 Juin à 10h.
Partez pour un circuit découverte œnotouristique à travers les vignes, sur une variante courte du parcours et accessible à tous !
Au fil de la promenade, découvrez la richesse de la faune, de la flore dans une ambiance conviviale et authentique.
Après la balade, pique-nique convivial (sorti du sac), dégustation gratuite des vins du château et visite de l’Eglise de Lincarque.
Départ : 10h au Domaine CHÂTEAU LACROUX à Lincarque
Durée : environ 2h
Visite de l’église ouverte de 14h à 16h
Venez partager un moment convivial entre nature, découverte et patrimoine !
Pour ceux qui le souhaitent, le restaurant LOU CANTOUN sera ouvert – Réservation conseillée auprès du restaurateur-
CHATEAU LACROUX 149 CHEMIN LACROUX LINCARQUE CESTAYROLS Lincarque 81150 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « laurence.pages@cestayrols.fr »}]
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