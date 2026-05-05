Envoûtante nuit : Lecture poétique en musique, Bibliothèque de Carouge, Carouge

Envoûtante nuit : Lecture poétique en musique Vendredi 9 octobre, 19h00 Bibliothèque de Carouge

Inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:45:00+02:00

Fin : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:45:00+02:00

À travers une sélection de poèmes choisis en passant par Emily Brontë, Rainer Maria Rilke, Charles Baudelaire, Lamartine ou encore Renée Vivien ; cette lecture explore la nuit comme un espace intime, sensible et mystérieux.

Au fil des textes, la nuit apparaît tour à tour amoureuse, mélancolique, contemplative ou traversée de silence. Les poèmes sont présentés et mis en dialogue, reliés par quelques fragments écrits pour l’occasion.

La comédienne Carole Epiney, accompagnée par Carl Alex à la guitare classique, vous propose cette traversée poétique comme un moment suspendu où les mots et la musique se répondent dans une atmosphère douce et enveloppante.

Inscription gratuite mais obligatoire : https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/625/envoutante-nuit-lecture-poetique-en-musique

Bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/625/envoutante-nuit-lecture-poetique-en-musique »}] [{« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/625/envoutante-nuit-lecture-poetique-en-musique »}]

La Bibliothèque de Carouge vous propose une lecture poétique en musique par Carole Epiney, comédienne, et Carl Alex, guitare classique, le vendredi 9 octobre 2026 de 19h à 19h45.

DR