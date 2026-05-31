L’art, un langage universel : Il y a 100 ans – Matisse, Mondrian, Magritte, Bibliothèque de Carouge, Carouge

L’art, un langage universel : Il y a 100 ans – Matisse, Mondrian, Magritte Mercredi 16 septembre, 19h00 Bibliothèque de Carouge

Inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T20:15:00+02:00

Fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T20:15:00+02:00

La bibliothèque de Carouge et Leonor Cuahonte, docteure en histoire de l’art, vous invitent à un cycle de 5 conférences sur l’Histoire de l’art.

Découvrez les diverses facettes de l’art moderne et contemporain lors d’une première séance consacrée aux deux courants qui ont donné naissance à la modernité. Les séances suivantes vous permettront de plonger dans la vie et l’œuvre d’artistes mythiques, mais aussi de découvrir comment les artistes femmes ont gagné en popularité depuis l’accession de Frida Kahlo au titre de superstar !

• 28 janvier : Art Nouveau – Art Déco

• 25 mars : Elles – artistes peintres, sculptrices, architectes

• 6 mai : Icônes du Pop Art – Warhol, Koons et Hockney

• 16 septembre : Il y a 100 ans – Matisse, Mondrian, Magritte

• 4 novembre : Frida Kahlo et la tradition de la Fête des morts

Leonor Cuahonte a obtenu son doctorat en histoire de l’art à la Sorbonne. Elle est notamment spécialiste de l’architecture mexicaine moderne et contemporaine. Commissaire d’expositions et chercheuse indépendante, elle a étudié et travaillé au Mexique, en France et en Allemagne. Depuis 2013, elle donne des cours d’histoire de l’art chez Culture & Rencontre à Lancy et, plus récemment, chez Communes-Ecole à Collonges-Bellerive et Ecole & Quartier à Versoix.

A propos de cette session :

Il y a plus de cent ans, Matisse, Mondrian et Magritte révolutionnaient l’art moderne : cette conférence revient sur ces pionniers visionnaires dont les œuvres continuent d’influencer notre regard aujourd’hui.

Inscription gratuite mais obligatoire : https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/598/l-art-un-langage-universel

Bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/598/l-art-un-langage-universel »}] [{« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/597/l-art-un-langage-universel »}, {« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/598/l-art-un-langage-universel »}, {« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/599/l-art-un-langage-universel »}]

La Bibliothèque de Carouge vous propose de (re)découvrir les pionniers de l’art moderne avec Leonor Cuahonte, docteure en histoire de l’art, le mercredi 16 septembre 2026 de 19h à 20h15.

DR