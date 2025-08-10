ÉOLE EN MUSIQUE JARDIN MUSICO-ZOOLOGIQUE Jardin Étoilé Paimbœuf
ÉOLE EN MUSIQUE JARDIN MUSICO-ZOOLOGIQUE Jardin Étoilé Paimbœuf samedi 1 août 2026.
Paimbœuf
ÉOLE EN MUSIQUE JARDIN MUSICO-ZOOLOGIQUE
Jardin Étoilé 4 Quai Edmond Libert Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dans le Jardin Étoilé de Paimbœuf, des musiciens s’agrègent aux structures existantes, à la végétation, au bleu de la Loire et du ciel et font ce qu’ils ont à faire travailler, retravailler, travailler encore.
Ont-ils toujours été là ?
Venez observer ces drôles d’animaux en semi-liberté. .
Jardin Étoilé 4 Quai Edmond Libert Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire eoleenmusiques@paimboeuf.com
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English :
L’événement ÉOLE EN MUSIQUE JARDIN MUSICO-ZOOLOGIQUE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin
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