ÉOLE EN MUSIQUE JARDIN MUSICO-ZOOLOGIQUE Jardin Étoilé Paimbœuf

Paimbœuf

ÉOLE EN MUSIQUE JARDIN MUSICO-ZOOLOGIQUE

Jardin Étoilé 4 Quai Edmond Libert Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans le Jardin Étoilé de Paimbœuf, des musiciens s’agrègent aux structures existantes, à la végétation, au bleu de la Loire et du ciel et font ce qu’ils ont à faire travailler, retravailler, travailler encore.

Ont-ils toujours été là ?

Venez observer ces drôles d’animaux en semi-liberté. .

Jardin Étoilé 4 Quai Edmond Libert Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire eoleenmusiques@paimboeuf.com

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English :

L’événement ÉOLE EN MUSIQUE JARDIN MUSICO-ZOOLOGIQUE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin