ÉOLE EN MUSIQUE KARAOKÉ JAM’ SESSION Café de la Loire Paimbœuf
ÉOLE EN MUSIQUE KARAOKÉ JAM’ SESSION Café de la Loire Paimbœuf samedi 25 juillet 2026.
Paimbœuf
ÉOLE EN MUSIQUE KARAOKÉ JAM’ SESSION
Café de la Loire 4 Quai Boulay-Paty Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Karaoké Jam’ Session Ouvert à tous ( sur inscription pour le karaoké ) .
Café de la Loire 4 Quai Boulay-Paty Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire eoleenmusiques@paimboeuf.com
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English :
L’événement ÉOLE EN MUSIQUE KARAOKÉ JAM’ SESSION Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin
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