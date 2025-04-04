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ÉOLE EN MUSIQUE KARAOKÉ JAM’ SESSION Café de la Loire Paimbœuf

ÉOLE EN MUSIQUE KARAOKÉ JAM’ SESSION Café de la Loire Paimbœuf samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Café de la Loire

Adresse : 4 Quai Boulay-Paty

Ville : 44560 Paimbœuf

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Paimbœuf

ÉOLE EN MUSIQUE KARAOKÉ JAM’ SESSION

Café de la Loire 4 Quai Boulay-Paty Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

 Karaoké Jam’ Session  Ouvert à tous ( sur inscription pour le karaoké )   .

Café de la Loire 4 Quai Boulay-Paty Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire   eoleenmusiques@paimboeuf.com

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English :

L’événement ÉOLE EN MUSIQUE KARAOKÉ JAM’ SESSION Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin

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