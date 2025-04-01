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ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À SAINT-VIAUD Saint-Viaud

ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À SAINT-VIAUD Saint-Viaud jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Parvis de l'Église Saint-Vital en Retz

Ville : 44320 Saint-Viaud

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Saint-Viaud

ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À SAINT-VIAUD

Parvis de l’Église Saint-Vital en Retz Saint-Viaud Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

La Nuit d’Éole est désormais une tradition…
Les musiciens quittent la scène pour un moment d’intimité musicale dans la nuit. 
Le public est invité à s’étendre dans l’herbe, à la lumière des étoiles.   .

Parvis de l’Église Saint-Vital en Retz Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire   eoleenmusiques@paimboeuf.com

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L’événement ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À SAINT-VIAUD Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin

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