ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À SAINT-VIAUD Saint-Viaud
ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À SAINT-VIAUD Saint-Viaud jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Viaud
ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À SAINT-VIAUD
Parvis de l’Église Saint-Vital en Retz Saint-Viaud Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
La Nuit d’Éole est désormais une tradition…
Les musiciens quittent la scène pour un moment d’intimité musicale dans la nuit.
Le public est invité à s’étendre dans l’herbe, à la lumière des étoiles. .
Parvis de l’Église Saint-Vital en Retz Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire eoleenmusiques@paimboeuf.com
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L’événement ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À SAINT-VIAUD Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin
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