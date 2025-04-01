Saint-Viaud

ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À SAINT-VIAUD

Parvis de l’Église Saint-Vital en Retz Saint-Viaud Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

La Nuit d’Éole est désormais une tradition…

Les musiciens quittent la scène pour un moment d’intimité musicale dans la nuit.

Le public est invité à s’étendre dans l’herbe, à la lumière des étoiles. .

Parvis de l’Église Saint-Vital en Retz Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire eoleenmusiques@paimboeuf.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ÉOLE EN MUSIQUE NUIT D’ÉOLE À SAINT-VIAUD Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin