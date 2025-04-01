LA NUIT DES ÉTOILES Terrain de football stabilisé Saint-Viaud
LA NUIT DES ÉTOILES Terrain de football stabilisé Saint-Viaud samedi 8 août 2026.
Saint-Viaud
LA NUIT DES ÉTOILES
Terrain de football stabilisé Rue du Parc des Sports Saint-Viaud Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez admirer les beautés du ciel nocturne avec le club d’astronomie Orion. Les membres seront présents avec les télescopes pour vous faire partager un moment convivial. Pas de lampe de poche, sauf lumière rouge
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Terrain de football stabilisé Rue du Parc des Sports Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 87 19 47 orion@orion-adacv.com
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L’événement LA NUIT DES ÉTOILES Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Saint Brevin
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