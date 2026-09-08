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Epicerie solidaire « Le Comptoir d’Halvêque » salle des 4 carrés Nantes

mardi 24 novembre 2026 · salle des 4 carrés · Nantes

Epicerie solidaire « Le Comptoir d’Halvêque » salle des 4 carrés Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
salle des 4 carrés
Adresse
3 square lijot NANTES
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription Commandes d'une semaine à l'autre sur place, par téléphone ou mail

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-24 10:00 – 12:30
Gratuit : non Sur inscription Commandes d’une semaine à l’autre sur place, par téléphone ou mail Tout public 

Epicerie solidaire « Le Comptoir d’Halvêque » ouverte à toutes et tous, vente de paniers de légumes, fruits, produits secs , label AB, tarifications solidairesen fonction des ressources du foyer et du lieu de domiciliationSur inscription

salle des 4 carrés Nantes 44300
0660538879


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