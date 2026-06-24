Néac

Épicure au Château Moncets La grande soirée de gala

Chemin du Roussillon Néac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez vivre une parenthèse d’exception au Château Moncets. Nous vous ouvrons nos portes pour une soirée confidentielle placée sous le signe de la haute gastronomie et des grands vins. Débutez la soirée par une visite privée et intimiste de nos chais, guidée par notre équipe. Enfin, installez-vous dans notre salle événementielle pour un dîner d’exception orchestré par notre chef qui vous propose un menu gastronomique unique, où chaque plat est imaginé en accord parfait avec les plus belles cuvées du domaine. .

Chemin du Roussillon Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 62 52 contact@domaines-moncets.com

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English : Épicure au Château Moncets La grande soirée de gala

L’événement Épicure au Château Moncets La grande soirée de gala Néac a été mis à jour le 2026-06-24 par Gironde Tourisme