Néac

Le Grand Pique-Nique du Château Moncets

Chemin du Roussillon Néac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 11:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Envie d’un dimanche midi sans chichi, gourmand et au grand air ? Le Château Moncets vous invite à sa grande journée champêtre dans le parc du domaine. Le rendez-vous idéal des familles, des voisins et des promeneurs !

Au programme de votre dimanche Un grand BBQ au brasero s’installe au cœur du parc. Installez-vous pour savourer de savoureuses grillades dans une ambiance 100 % décontractée. Besoin d’occuper vos enfant ? Une grande chasse au trésor en autonomie attend les petits aventuriers.

Partage, gourmandise et grand air la recette parfaite du dimanche réussi. .

Chemin du Roussillon Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 62 52 contact@domaines-moncets.com

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English : Le Grand Pique-Nique du Château Moncets

L’événement Le Grand Pique-Nique du Château Moncets Néac a été mis à jour le 2026-06-24 par Gironde Tourisme