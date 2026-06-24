Le Grand Pique-Nique du Château Moncets Néac
Le Grand Pique-Nique du Château Moncets Néac dimanche 18 octobre 2026.
Néac
Le Grand Pique-Nique du Château Moncets
Chemin du Roussillon Néac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 11:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Envie d’un dimanche midi sans chichi, gourmand et au grand air ? Le Château Moncets vous invite à sa grande journée champêtre dans le parc du domaine. Le rendez-vous idéal des familles, des voisins et des promeneurs !
Au programme de votre dimanche Un grand BBQ au brasero s’installe au cœur du parc. Installez-vous pour savourer de savoureuses grillades dans une ambiance 100 % décontractée. Besoin d’occuper vos enfant ? Une grande chasse au trésor en autonomie attend les petits aventuriers.
Partage, gourmandise et grand air la recette parfaite du dimanche réussi. .
Chemin du Roussillon Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 62 52 contact@domaines-moncets.com
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English : Le Grand Pique-Nique du Château Moncets
L’événement Le Grand Pique-Nique du Château Moncets Néac a été mis à jour le 2026-06-24 par Gironde Tourisme
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