UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Grand Pique-Nique du Château Moncets Néac

Le Grand Pique-Nique du Château Moncets Néac

Le Grand Pique-Nique du Château Moncets Néac dimanche 18 octobre 2026.

Adresse
Chemin du Roussillon
Ville
33500 Néac
Département
Gironde
Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
11:30:00
Tarif

Néac

Le Grand Pique-Nique du Château Moncets

Chemin du Roussillon Néac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 11:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Envie d’un dimanche midi sans chichi, gourmand et au grand air ? Le Château Moncets vous invite à sa grande journée champêtre dans le parc du domaine. Le rendez-vous idéal des familles, des voisins et des promeneurs !
Au programme de votre dimanche Un grand BBQ au brasero s’installe au cœur du parc. Installez-vous pour savourer de savoureuses grillades dans une ambiance 100 % décontractée. Besoin d’occuper vos enfant ? Une grande chasse au trésor en autonomie attend les petits aventuriers.
Partage, gourmandise et grand air la recette parfaite du dimanche réussi.   .

Chemin du Roussillon Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 62 52  contact@domaines-moncets.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Grand Pique-Nique du Château Moncets

L’événement Le Grand Pique-Nique du Château Moncets Néac a été mis à jour le 2026-06-24 par Gironde Tourisme

À voir aussi à Néac (Gironde)