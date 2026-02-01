Epoisses Atelier de kinésiologie ludique® se mettre en mouvement Maison de joie Époisses

Epoisses Atelier de kinésiologie ludique® se mettre en mouvement

Maison de joie 1 rue du Bedeau Époisses Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-02-14 10:30:00 - 12:00:00

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Corps & Elan est un programme de 3 ateliers de kinésiologie ludique®, conçus pour vous accompagner par un travail par le corps, en douceur, dans le mouvement et l’écoute de soi sur le 1er trimestre.

Différents des séances de kinésiologie individuelles, ces ateliers sont un complément et une opportunité de pratiquer la kinésiologie autrement.

Durant ces temps collectifs, votre individualité est prise en compte, par un objectif personnalisé dans la thématique proposée.

Chaque atelier est un moment chaleureux et convivial, accessible à tous, mêlant mouvements simples, jeux corporels, respiration et temps de ressenti.

Aucun prérequis pour y participer, juste l’envie de bouger pour prendre soin de soi et se faire du bien.

Le programme en détail

Corps & Élan se mettre en mouvement de l’intérieur vers l’extérieur. ??

3 ateliers indépendants et complémentaires, pensés comme un accompagnement progressif, de l’hiver vers le printemps, pour se reconnecter à son corps et retrouver son élan naturel.

Chaque mois sa thématique en phase avec la saison

Février Se mettre en mouvement

Pour relancer l’élan, dépasser les blocages et remettre le corps en action.

Mars Avancer avec confiance

Pour renforcer la confiance et accompagner le passage à l’action.

Informations pratiques

3 lieux et dates différentes chaque mois (si le nombre d’inscrits est suffisant)

Epoisses, à la Maison de Joie

Précy sous Thil, au Studio Serein Yoga

Quincy le Vicomte, au Bistrot Le Quincy (ou à mon cabinet suivant le nombre de participant)

Nombre de places limitées à 10 pers. atelier Inscription obligatoire

Il est possible de participer à 1 atelier, 2 ateliers ou au cycle complet. .

Maison de joie 1 rue du Bedeau Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 82 08 06 contact@ackinesiologie.fr

