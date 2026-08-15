Eposition | Marcel, Augustin et tous leurs amis Médiathèque Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Eposition | Marcel, Augustin et tous leurs amis

Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-29

Exposition Marcel, Augustin et tous leurs amis L’atelier de Jofenet, illustration et création.

L’atelier de Jofenet est basé à Bergerac, créée en décembre 2025 par l’illustratrice Johanna Fenet. L’activité propose de l’illustration, des créations artistiques mêlant dessin, aquarelle et photo, ainsi que des ateliers créatifs. .

Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eposition | Marcel, Augustin et tous leurs amis

L’événement Eposition | Marcel, Augustin et tous leurs amis Bergerac a été mis à jour le 2026-08-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides