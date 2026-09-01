Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers Châtillon-la-Palud
dimanche 27 septembre 2026 · Châtillon-la-Palud
Informations pratiques
Châtillon-la-Palud
Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers
Cynodrome International des Brotteaux Châtillon-la-Palud Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Compétition officielle de racing (course sur piste) pour lévriers qualificative pour le championnat de France
.
Cynodrome International des Brotteaux Châtillon-la-Palud 01320 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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English : National Greyhound Racing Event
Official greyhound racing competition (track race), qualifying for the French championship
L’événement Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers Châtillon-la-Palud a été mis à jour le 2026-04-01 par Dombes Tourisme