UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtillon-la-Palud

Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers Châtillon-la-Palud

dimanche 27 septembre 2026 · Châtillon-la-Palud

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Cynodrome International des Brotteaux
Ville
01320 Châtillon-la-Palud
Département
Ain
Tarif

Châtillon-la-Palud

Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers

Cynodrome International des Brotteaux Châtillon-la-Palud Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Compétition officielle de racing (course sur piste) pour lévriers qualificative pour le championnat de France
  .

Cynodrome International des Brotteaux Châtillon-la-Palud 01320 Ain Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : National Greyhound Racing Event

Official greyhound racing competition (track race), qualifying for the French championship

L’événement Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers Châtillon-la-Palud a été mis à jour le 2026-04-01 par Dombes Tourisme