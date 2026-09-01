Informations pratiques

Châtillon-la-Palud

Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers

Cynodrome International des Brotteaux Châtillon-la-Palud Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Compétition officielle de racing (course sur piste) pour lévriers qualificative pour le championnat de France

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Cynodrome International des Brotteaux Châtillon-la-Palud 01320 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

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English : National Greyhound Racing Event

Official greyhound racing competition (track race), qualifying for the French championship

L’événement Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers Châtillon-la-Palud a été mis à jour le 2026-04-01 par Dombes Tourisme