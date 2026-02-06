Epreuve Régionale de Trial F.F.M. pédagogique

Site de trial du Béout LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-08

Épreuve régionale de Trial F.F.M. pédagogique. Trophée Aquitaine/ Occitanie.

Spectacle gratuit et ambiance conviviale au pied des Pyrénées !

Buvette et restauration.

Renseignements complémentaires auprès de Serge au 06 84 62 51 28

English :

Regional F.F.M. educational trials event. Aquitaine/Occitanie Trophy.

Free show and friendly atmosphere at the foot of the Pyrenees!

Refreshments and catering.

Further information from Serge on 06 84 62 51 28

