Épreuves Bleues – Julie Michelet X Jardin21

Informations pratiques

Le temps d’une soirée, le Jardin21 se pare de bleu autour de l’univers de l’artiste Julie Michelet et de sa pratique du cyanotype, un procédé photographique ancien qui imprime les images en bleu de Prusse

Toute la soirée, Simili Friends installera aux platines une ambiance sonore puisée dans cet univers, et accompagné d’un live de Gervaise

De 20h à 21h, Julie Michelet proposera une performance cyanotype en direct, où le public pourra voir naître les images sous ses yeux.

L’occasion de fêter la réussite de la campagne de précommande de son premier livre « Épreuves bleues ». À travers des images qui se transforment et se superposent, il explore la construction de l’identité en neuf chapitres, du portrait collectif aux couches plus intimes.

Mardi 29 juillet

event de 20h à minuit

Dresscode bleu

Ouverture du jardin de 12h à 00h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette

saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

〰 Bar & restauration sur place

〰 Toutous bienvenus

〰 Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Nous trouver :

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Pour la première fois, le jardin passe du vert au bleu le temps pour la sortie d’ « Épreuves Bleues » de Julie Michelet.

Le mercredi 29 juillet 2026

de 20h00 à 00h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-29T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-29T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-29T20:00:00+02:00_2026-07-29T00:00:00+02:00



https://www.jardin21.fr/events/epreuves-bleues-julie-michelet-x-jardin21



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