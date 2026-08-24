[Équidays] Visite de Normandie Equine Vallée Normandie Équine Vallée Goustranville
samedi 17 octobre 2026 · Normandie Équine Vallée · Goustranville
Informations pratiques
Goustranville
[Équidays] Visite de Normandie Equine Vallée
Normandie Équine Vallée 1504 route de l’église Goustranville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-21
Normandie Équine Vallée, campus international du cheval, vous invite à visiter ses locaux dédiés à la recherche scientifique en matière de santé équine. Plusieurs jours et plusieurs créneaux sont proposés alors, n’hésitez pas et inscrivez-vous (à partir du 8 septembre) !
Normandie Équine Vallée, campus international du cheval, vous invite à visiter ses locaux dédiés à la recherche scientifique en matière de santé équine. Plusieurs jours et plusieurs créneaux sont proposés alors, n’hésitez pas et inscrivez-vous !
Inscription obligatoire en ligne à partir du 8 septembre. .
Normandie Équine Vallée 1504 route de l’église Goustranville 14430 Calvados Normandie
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English : [Équidays] Visite de Normandie Equine Vallée
Normandie Équine Vallée, an international equine campus, invites you to visit its facilities dedicated to scientific research into equine health. A number of dates and time slots are available, so don’t hesitate sign up (from 8 September)!
L’événement [Équidays] Visite de Normandie Equine Vallée Goustranville a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Normandie Pays d’Auge