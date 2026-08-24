[Équidays] Visite de Normandie Equine Vallée Normandie Équine Vallée Goustranville

Informations pratiques

Goustranville

[Équidays] Visite de Normandie Equine Vallée

Normandie Équine Vallée 1504 route de l’église Goustranville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-21

Normandie Équine Vallée, campus international du cheval, vous invite à visiter ses locaux dédiés à la recherche scientifique en matière de santé équine. Plusieurs jours et plusieurs créneaux sont proposés alors, n’hésitez pas et inscrivez-vous (à partir du 8 septembre) !

Normandie Équine Vallée, campus international du cheval, vous invite à visiter ses locaux dédiés à la recherche scientifique en matière de santé équine. Plusieurs jours et plusieurs créneaux sont proposés alors, n’hésitez pas et inscrivez-vous !

Inscription obligatoire en ligne à partir du 8 septembre. .

Normandie Équine Vallée 1504 route de l’église Goustranville 14430 Calvados Normandie

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English : [Équidays] Visite de Normandie Equine Vallée

Normandie Équine Vallée, an international equine campus, invites you to visit its facilities dedicated to scientific research into equine health. A number of dates and time slots are available, so don’t hesitate sign up (from 8 September)!

L’événement [Équidays] Visite de Normandie Equine Vallée Goustranville a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Normandie Pays d’Auge