Informations pratiques

Cuzion

Equinoxe en campagne à Cuzion

3 Chateaubrun Cuzion Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Balade et musique à Châteaubrun.

L’association Oc & Oil s’associe à Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux.

Elle propose aux amateurs de marche une balade, une mini randonnée de 30 à 45 minutes, qui part de la passerelle himalayenne de Montcocu, et aboutit dans la clairière du château de Châteaubrun.

Equinoxe offre un concert acoustique composé par son musicien associé, Bastien David, et interprété par Giovanna Sevi (violon), Marie Ythier (violoncelle) dans un cadre exceptionnel.

A l’issue du concert un petit échange aura lieu avec les artistes, puis retour à Montcocu. Vous aurez sans doute très envie de revenir la semaine suivante pour visiter l’intérieur de l’enceinte du Château, qui sera ouvert à l’occasion des Journées du patrimoine. .

3 Chateaubrun Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Celles et ceux concert during a theatrical hike.

L’événement Equinoxe en campagne à Cuzion Cuzion a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de la Creuse