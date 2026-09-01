Equinoxe en campagne à Cuzion Cuzion
dimanche 13 septembre 2026 · Cuzion
Informations pratiques
Cuzion
Equinoxe en campagne à Cuzion
3 Chateaubrun Cuzion Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Balade et musique à Châteaubrun.
L’association Oc & Oil s’associe à Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux.
Elle propose aux amateurs de marche une balade, une mini randonnée de 30 à 45 minutes, qui part de la passerelle himalayenne de Montcocu, et aboutit dans la clairière du château de Châteaubrun.
Equinoxe offre un concert acoustique composé par son musicien associé, Bastien David, et interprété par Giovanna Sevi (violon), Marie Ythier (violoncelle) dans un cadre exceptionnel.
A l’issue du concert un petit échange aura lieu avec les artistes, puis retour à Montcocu. Vous aurez sans doute très envie de revenir la semaine suivante pour visiter l’intérieur de l’enceinte du Château, qui sera ouvert à l’occasion des Journées du patrimoine. .
3 Chateaubrun Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celles et ceux concert during a theatrical hike.
L’événement Equinoxe en campagne à Cuzion Cuzion a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Cuzion (Indre)
- Concert Univers Brassens Cuzion 11 septembre 2026
- Deux nouvelles sculptures monumentales dans la forteresse médiévale de Châteaubrun, Château de Châteaubrun, Cuzion 19 septembre 2026
- La fête de la sorcellerie à Bonnu Cuzion 18 octobre 2026