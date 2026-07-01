La fête de la sorcellerie à Bonnu Cuzion
dimanche 18 octobre 2026 · Cuzion
Informations pratiques
Cuzion
La fête de la sorcellerie à Bonnu
Bonnu Cuzion Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
La fête de la sorcellerie est célébrée chaque année le dimanche d’octobre suivant la Saint-Luc, dans le hameau de Bonnu à Cuzion, dans l’Indre.
Comme chaque année le village de Bonnu se transforme en village magique. Avec un marché du terroir, des spectacles de rue, la visite de la maison de la Sorcière, manèges, repas festif, parade et feu d’artifice dans le parc du château… Il est temps de préparer vos costumes, vos balais et vos potions… pour plonger petits et grands dans l’ambiance des légendes berrichonnes… .
Bonnu Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 24 51 mairiedecuzion@orange.fr
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English :
The witchcraft festival in Bonnu.
L’événement La fête de la sorcellerie à Bonnu Cuzion a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Creuse
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