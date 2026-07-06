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Darc au Pays à Cuzion Cuzion

mercredi 12 août 2026 · Cuzion

Darc au Pays à Cuzion Cuzion

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Rue des Petites Côtes
Ville
36190 Cuzion
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Cuzion

Darc au Pays à Cuzion

Rue des Petites Côtes Cuzion Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

28ᵉ édition de Darc au Pays à Cuzion avec le groupe Toukan Toukän au pied du barrage.
Darc au Pays fait rimer musique, découverte et convivialité aux quatre coins de l’Indre.
Toukan Toukän , c’est un départ en pirogue, un décollage en biplan vers une indie-pop mélancolique, où chaque sonorité a été choisie avec amour. Quelque part entre le groove de Metronomy, la liberté folk de The Dø et l’électro solaire de l’Impératrice, on s’abandonne à leur musique énergique, colorée, entêtante, en français et en anglais.
C’est une pop lumineuse, curieuse qui fait du bien.   .

Rue des Petites Côtes Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire   associationdarc@gmail.com

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English :

28? Darc au Pays event featuring Cuzion and the band Toukan Touk%E4n at the foot of the dam.

L’événement Darc au Pays à Cuzion Cuzion a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Vallée de la Creuse

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