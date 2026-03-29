Concert surprise au barrage Cuzion
Concert surprise au barrage Cuzion mardi 11 août 2026.
Cuzion
Concert surprise au barrage
Route du Barrage Cuzion Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Le Syndicat Mixte du Lac vous invite au pied du barrage pour un concert surprise suivi d’un feu d’artifice.
Le Barrage d’Eguzon fête ses 100 ans, le Syndicat Mixte du Lac avec l’association OC and OÏL vous invitent au pied du barrage pour une soirée surprise, conviviale et festive. .
Route du Barrage Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 14 10 42 ocandoil@gmail.com
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English :
The Syndicat Mixte du Lac invites you to the foot of the dam for a surprise concert followed by fireworks.
L’événement Concert surprise au barrage Cuzion a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Vallée de la Creuse
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