Cuzion

Brocante des Sorcières

Bonnu Cuzion Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide grenier des Sorcières à Cuzion.

Rendez-vous de tous les chineurs à la découverte de l’objet insolite, de la bonne affaire où professionnels et amateurs se retrouvent dans les rues du village. .

Bonnu Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 24 51 mairiedecuzion@orange.fr

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English :

Witches’ flea market, opening of the witch’s house, visit of the Bonnu castle

L’événement Brocante des Sorcières Cuzion a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Vallée de la Creuse