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Brocante des Sorcières Cuzion

Brocante des Sorcières Cuzion

Brocante des Sorcières Cuzion dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Bonnu

Ville : 36190 Cuzion

Département : Indre

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit

Cuzion

Brocante des Sorcières

Bonnu Cuzion Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Vide grenier des Sorcières à Cuzion.
Rendez-vous de tous les chineurs à la découverte de l’objet insolite, de la bonne affaire où professionnels et amateurs se retrouvent dans les rues du village.   .

Bonnu Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 24 51  mairiedecuzion@orange.fr

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English :

Witches’ flea market, opening of the witch’s house, visit of the Bonnu castle

L’événement Brocante des Sorcières Cuzion a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Vallée de la Creuse

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