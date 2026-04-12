Brocante des Sorcières Cuzion
Brocante des Sorcières Cuzion dimanche 26 juillet 2026.
Cuzion
Brocante des Sorcières
Bonnu Cuzion Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vide grenier des Sorcières à Cuzion.
Rendez-vous de tous les chineurs à la découverte de l’objet insolite, de la bonne affaire où professionnels et amateurs se retrouvent dans les rues du village. .
Bonnu Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 24 51 mairiedecuzion@orange.fr
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English :
Witches’ flea market, opening of the witch’s house, visit of the Bonnu castle
L’événement Brocante des Sorcières Cuzion a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Vallée de la Creuse