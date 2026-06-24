Visite du Château de Châteaubrun Cuzion
Visite du Château de Châteaubrun Cuzion vendredi 10 juillet 2026.
Cuzion
Visite du Château de Châteaubrun
1 Ldt Chateaubrun Cuzion Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Les animations de l’été dans la Vallée de la Creuse Visite du château de Châteaubrun.
Cette forteresse médiévale est un inco tournable du territoire. Vous y ferez la rencontre des sculptures monumentales qui I’habitent, œuvres de l’artiste Guy Baudat.
Cette visite d’été est définitivement un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés d’art et d’architecture ! 5 .
1 Ldt Chateaubrun Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30 tourisme@lavalleedelacreuse.fr
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English :
Summer Activities in the Creuse Valley: Tour of the Château de Châteaubrun.
L’événement Visite du Château de Châteaubrun Cuzion a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de la Creuse
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