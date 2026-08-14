Informations pratiques

Cuzion

Bonnu en Fanfare

Cuzion Indre

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Une super soirée s’annonce avec un apéro paddle en fanfare suivi d’un pique nique géant.

12.5 .

Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 14 10 42 ocandoil@gmail.com

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English :

It’s shaping up to be a great evening, starting with a lively paddleboard happy hour followed by a huge picnic.

L’événement Bonnu en Fanfare Cuzion a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Vallée de la Creuse