AGENDA · Cuzion
Bonnu en Fanfare Cuzion
vendredi 14 août 2026 · Cuzion
Informations pratiques
Cuzion
Bonnu en Fanfare
Cuzion Indre
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
12.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Une super soirée s’annonce avec un apéro paddle en fanfare suivi d’un pique nique géant.
12.5 .
Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 14 10 42 ocandoil@gmail.com
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English :
It’s shaping up to be a great evening, starting with a lively paddleboard happy hour followed by a huge picnic.
L’événement Bonnu en Fanfare Cuzion a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Vallée de la Creuse
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