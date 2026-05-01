Muntzenheim

Eric Bonillo plays Santana

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

C’est avant tout la rencontre autour d’un projet commun, un enthousiasme partagé pour l’univers de Carlos Santana, en y apportant sa propre histoire, ses goûts et plus encore, une incroyable énergie.

Eric Bonillo est l’un de ceux ayant eu la chance de rencontrer plusieurs fois Carlos Santana. Le message spirituel et la musique du maître vont influencer considérablement le parcours musical de ce guitariste autodidacte et passionné. Aujourd’hui, avec son tribute, il rend hommage à l’Artiste, en interprétant les grands standards et les compositions moins connues, des plus anciennes aux plus récentes. Sur scène, c’est avant tout la rencontre autour d’un projet commun, un enthousiasme partagé et communicatif pour l’univers de Carlos Santana, en y apportant sa propre histoire, ses goûts et plus encore, une incroyable énergie.

Du rock, oui, mais Latino ! Les effets feedbacks d’une guitare domptée, les sons du clavier et la puissance des percussions sont la marque de fabrique du groupe. Les chansons sont interprétées avec passion, en anglais et en espagnol, exaltées par la chaleur des chœurs. C’est une célébration, une fête, un moment privilégié avec Monsieur Carlos Santana, légende vivante de la scène rock hispano-américaine… .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Above all, it’s a meeting around a common project, a shared enthusiasm for the world of Carlos Santana, while bringing its own history, tastes and more, an incredible energy.

L’événement Eric Bonillo plays Santana Muntzenheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de Colmar