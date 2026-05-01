Muntzenheim

Gianna CHILLA Tribute Janis JOPLIN

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Gianna Chillà offre un show époustouflant et transmet sur scène les liens forts qui unissait Janis à son public. Janis Joplin dont le message et la force raisonnent encore aujourd’hui…

Gianna Chillà est une chanteuse italienne reconnue comme l’une des meilleures interprètes de Janis Joplin en Europe. Marcher dans ses pas et endosser ses particularités, ses contradictions et sa fragilité, tel est le credo de Gianna Chillà qui impressionne par sa ressemblance extraordinaire avec Janis Joplin. Gianna Chillà s’est fait connaître du grand public en 2014 lors de sa participation à The Voice of Italy. Son énergie scénique électrisante, sa voix puissante, très similaire à celle de l’icône du rock et du blues des années 1960, a subjugué le jury, et contribue à son succès sur la scène européenne. Elle parcourt aujourd’hui l’Europe avec son spectacle autour de Janis Joplin, captivant le public avec des reprises fidèles et vibrantes des plus grands classiques de Janis.

Gianna Chillà offre un show époustouflant et transmet sur scène les liens forts qui unissait Janis à son public. Janis Joplin restera une artiste hors du temps, son message et sa force raisonnent encore aujourd’hui…

Gianna Chilla c’est plus qu’un concert, c’est la réincarnation en live d’un mythe… Non, Janis Joplin n’est pas morte… .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

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English :

Gianna Chillà puts on a breathtaking show, conveying the strong bond between Janis and her audience. Janis Joplin, whose message and strength still resonate today?

L’événement Gianna CHILLA Tribute Janis JOPLIN Muntzenheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de Colmar