ERIC CHRISTIAN – LE TRIANON Paris

NATHALIE BOITEL Début : 2026-03-12 à 19:00. Tarif : – euros.

Elle est la bonne pote, la bonne mère, la bonne collègue, un peu toutes les femmes de ta vie en elle réunies. Et parfois elle pète des câbles. Avec un naturel et une énergie entraînante, Nathalie passe au crible nos comportements du quotidien, que ce soit dans le couple, au boulot ou en famille. Elle parlera d’elle, de vous, de nous, de la vie… bref venez, on va s’marrer ! 18 ans

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29