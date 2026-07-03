Informations pratiques

Eric et Quentin – Papa pas papa Le Bacchus Rennes 24 et 25 novembre

Être ou ne pas être père ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-24T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-25T22:15:00.000+01:00

1



Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

