Eric et Quentin – Papa pas papa, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

Eric et Quentin – Papa pas papa 24 et 25 novembre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 23€ et 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T21:00:00+01:00 – 2026-11-24T22:15:00+01:00

Fin : 2026-11-25T21:00:00+01:00 – 2026-11-25T22:15:00+01:00

Bonne Nouvelle Productions, en accord avec Tata, présente : ERIC & QUENTIN – “PAPA PAS PAPA”

Être ou ne pas être père ?

Telle est la question… que se posent Éric et Quentin dans leur nouveau spectacle.

Si pour Éric, un enfant rime avec angoissant, aliénant ou encore perte d’argent, pour Quentin heureux et tout nouveau papa, c’est au contraire l’espoir de la vie et désormais le fond d’écran, trop chou, de son téléphone.

Des couches sales aux nuits blanches en passant par la joie de découvrir le sourire d’un bébé, “Papapapapa” c’est le regard tendre, acerbe et drôle de deux hommes face à la perspective de la parentalité.

Un spectacle universel où chacun se retrouve, le temps d’un débat avec le public, autour de l’amour et des biberons au lait de chèvre.

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8216-eric-et-quentin-papa-pas-papa-novembre-2026.html »}]

Être ou ne pas être père ?